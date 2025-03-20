Завершение отопительного сезона во Львове и области состоится совсем скоро, узнайте о датах.

Окончательное решение относительно завершения отопительного сезона во Львове и области будет зависеть от погодных условий и температурного режима в регионе, пишет Политека.

С начала марта в городе частично снизили подачу тепла в дневное время из-за повышения температуры до +17°C. Однако синоптики прогнозируют понижение температуры до +8°C днем ​​и ночные заморозки, поэтому батареи все еще греют дома месных.

По информации Львовтеплоэнерго, большинство домов в городе оснащены оборудованием, позволяющим корректировать батареи. Это означает, что люди могут самостоятельно уменьшать или увеличивать интенсивность тепла в зависимости от погодных условий.

Что влияет на завершение отопительного сезона во Львове и области

По нормативам централизованное отопление выключают, когда среднесуточная температура стабильно превышает +8°C в течение трех суток подряд. Городские власти и теплоснабжающие компании мониторят ситуацию и будут принимать решения в соответствии с погодными изменениями. Согласно статистике предыдущих лет, в регионе процесс исключения проходит в рамках 15-25 апреля.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий в 2025 году: когда и на сколько увеличат выплаты украинцам.