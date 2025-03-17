У передсвятковий період, як і в інших містах України, очікується подорожчання яєць у Львові.

Подорожчання яєць у Львові пов'язане із збільшенням попиту на продукт перед Великоднем, який цього року припадає на 20 квітня, пише Політека.

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка зазначає, що зростання вартості є типовим явищем для цього періоду, оскільки в передсвяткові дні попит на цей продукт традиційно збільшується.

За прогнозами експертів, вартість може піднятися вже на початку або в середині квітня. Однак після Великодня, зазвичай, ціни знижуються, коли попит зменшується.

При цьому, за словами Гопки, погодні умови у березні та квітні також можуть вплинути на цінники. Якщо в Україні буде тепла погода, що сприятиме зростанню виробництва, подорожчання яєць у Львові може не статися або буде мінімальним.

Згідно з останніми даними, ціни на цю продукцію у супермаркетах міста вже почали зростати. Наприкінці минулого тижня вартість десятка марки "Ясенсвіт" становила в середньому 70,2 гривень, що на 3,58 грн більше, ніж у лютому. В окремих мережах, таких як Novus і Megamarket, ціни варіюються від 68 до 72 грн.

Нефасована продукція вартує близько 5,84 гривень за одиницю, що на 2,7 грн дорожче, ніж на початку березня. Найдешевшу продукцію можна знайти в Auchan (5,6 грн за штуку), в той час як у Megamarket вартість досягає 6,9.

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