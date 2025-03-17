В предпраздничный период, как и в других городах Украины, ожидается подорожание яиц во Львове.

Подорожание яиц во Львове связано с увеличением спроса на продукт перед Пасхой, который в этом году приходится на 20 апреля, пишет Политека.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка отмечает, что рост стоимости является типичным явлением для этого периода, поскольку в предпраздничные дни спрос на етот продукт традиционно увеличивается.

По прогнозам экспертов, стоимость может подняться уже в начале или середине апреля. Однако после Пасхи обычно цены снижаются, когда спрос уменьшается.

При этом, по словам Гопки, погодные условия в марте и апреле могут повлиять на ценники. Если в Украине будет теплая погода, способствующая росту производства, подорожание яиц во Львове может не произойти или будет минимальным.

Согласно последним данным, цены на ету продукцию в супермаркетах города уже начали расти. В конце прошлой недели стоимость десятка марки "Ясенсвит" составляла в среднем 70,2 гривен, что на 3,58 грн больше, чем в феврале. В отдельных сетях, таких как Novus и Megamarket цены варьируются от 68 до 72 грн.

Нефасованная продукция стоит около 5,84 гривен за единицу, что на 2,7 грн дороже, чем в начале марта. Дешевую продукцию можно найти в Auchan (5,6 грн за штуку), в то время как в Megamarket стоимость достигает 6,9.

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