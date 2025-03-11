Автолюбителі помітили подорожчання бензину у Львові, дізнайтеся скільки доведеться платити за 1 літр палива.

Експерти вказують на подорожчання бензину у Львові, яке відбудеться ближче до кінця березня, пише Політека.

Наразі в місті залишатимуться ті ж саамі ціни на пальне. За прогнозами експертів, до 20 березня вартість в Україні може навіть знизитись на 1 гривню за літр.

Станом на 10 березня середня ціна А-95 на українських АЗС складає 56,77 грн/л. Зокрема, у мережах таких як ОККО, WOG та Shell він коштує близько 59,99 грн/л, а в мережах Чіпо та Mango - 54-55 грн/л.

Експерти зазначають, що це здешевлення може бути лише частковим. Хоча вартість нафти Brent стабільно тримається на рівні 70 доларів за барель, АЗС не планують повністю реалізовувати потенціал зниження цін, оскільки прагнуть збільшити маржинальність, щоб компенсувати збитки від низьких обсягів споживання під час зими.

В найближчі дні на рівень споживання пального також може вплинути початок посівної кампанії аграріїв, однак великі агрохолдинги вже зробили необхідні запаси ще в грудні минулого року. Тому наразі підвищення попиту на паливо не очікується.

Подорожчання бензину у Львові: які зараз ціни.

Станом на 10 березня 2025 року, вартість палива наступна: ОККО – 59,99 грн/л; WOG – 59,99 грн/л; Chipo – 54,56 грн/л; Shell – 59,74 грн/л.

Mango – 54,99 грн/л; "БРСМ-Нафта" – 53,75 грн/л; "Укрнафта" – 55,96 грн/л; "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л; AMIC – 56,49 грн/л.

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