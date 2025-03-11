Автолюбители заметили подорожание бензина во Львове, узнайте, сколько придется платить за 1 литр топлива.

Эксперты указывают на подорожание бензина во Львове, которое пройдет ближе к концу марта, пишет Политека.

Сейчас в городе будут оставаться те же цены на топливо. По прогнозам экспертов, к 20 марта стоимость в Украине может даже снизиться на 1 гривну за литр.

На 10 марта средняя цена А-95 на украинских АЗС составляет 56,77 грн/л. В частности, в сетях таких, как ОККО, WOG и Shell он стоит около 59,99 грн/л, а в сетях Чипо и Mango - 54-55 грн/л.

Эксперты отмечают, что это удешевление может быть только частичным. Хотя стоимость нефти Brent стабильно держится на уровне 70 долларов за баррель, АЗС не планируют полностью реализовывать потенциал понижения цен, поскольку стремятся увеличить маржинальность, чтобы компенсировать убытки от низких объемов потребления во время зимы.

В ближайшие дни уровень потребления горючего также может повлиять на начало посевной кампании аграриев, однако крупные агрохолдинги уже сделали необходимые запасы еще в декабре прошлого года. Поэтому повышения спроса на топливо не ожидается.

Подорожание бензина во Львове: какие сейчас цены.

По состоянию на 10 марта 2025 года стоимость топлива следующая: ОККО – 59,99 грн/л; WOG – 59,99 грн/л; Chipo – 54,56 грн/л; Shell – 59,74 грн/л.

Mango – 54,99 грн/л; "БРСМ-Нефть" – 53,75 грн/л; "Укрнефть" – 55,96 грн/л; "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л; AMIC – 56,49 грн/л.

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