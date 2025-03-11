Українські синоптики дали прогноз погоди у Львові на 12 березня та розповіли про те, якою буде температура.

Прогноз погоди у Львові на 12 березня обіцяє хмарний день із нічним дощем, який поступово послабшає вранці та припиниться до обіду, повідомляє Politeka.

Температура повітря вночі становитиме +9°C, до ранку знизиться до +4°C, а вдень потеплішає до +17°C. Температура ввечері знову знизиться до +10°C.

Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 728-729 мм рт. ст., а вологість змінюватиметься протягом дня: від 95% уранці до 36% удень. Вітер буде помірним, зі швидкістю 1,7-4,6 м/с, переважно південно-західного напрямку.

Щодо опадів, то за прогнозом погоди у їх ймовірність уночі становить 85%, але до ранку вона знизиться до 15%, а вдень – до 7%. Це означає, що дощ, який розпочнеться вночі, не затримається надовго і вже до середини дня львів’яни зможуть повністю насолоджуватися сухою, хоча й хмарною погодою.

Народні прикмети свідчать, що якщо цього дня йде дощ, то літо буде вологим. Також вважалося, що південний вітер і краплі води зі стріх передвіщають теплу пору року. Колись говорили: "березень дорогу рушить, але в'язне у заметі", що означає поступове наближення весни, але з можливими похолоданнями.

Синоптики важають, що завтра буде теплий день, попри нічні дощі. Температура повітря буде +17°C, вітер слабкий, атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Львів'янам варто взяти парасольку на ранок, але вдень вона вже не знадобиться.

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