Украинские синоптики дали прогноз погоды во Львове на 12 марта и рассказали, какой будет температура.

Прогноз погоды во Львове на 12 марта обещает пасмурный день с ночным дождем, который постепенно ослабевает утром и прекратится до обеда, сообщает Politeka.

Температура воздуха ночью будет +9°C, к утру снизится до +4°C, а днем ​​потеплеет до +17°C. Температура вечером снова снизится до +10°C.

Атмосферное давление будет оставаться стабильным – 728-729 мм рт. ст., а влажность будет меняться в течение дня: от 95% утром до 36% днем. Ветер будет умеренным со скоростью 1,7-4,6 м/с, преимущественно юго-западного направления.

Что касается осадков, то по прогнозу погоды их вероятность ночью составляет 85%, но к утру она снизится до 15%, а днем ​​- до 7%. Это означает, что дождь, который начнется ночью, не задержится надолго и к середине дня львовяне смогут полностью наслаждаться сухой, хотя и облачной погодой.

Если в этот день идет дождь, то лето будет влажным. Также считалось, что южный ветер и капли воды из крыш предвещают теплое время года. Когда-то говорили: "март дорогу двинется, но заключенное в сугробе", что означает постепенное приближение весны, но с возможными похолоданиями.

Синоптики считают, что завтра будет теплый день, несмотря на ночные дожди. Температура воздуха будет +17°C, ветер слабый, атмосферное давление будет оставаться стабильным. Львовянам стоит взять зонтик на утро, но днем ​​он уже не понадобится.

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