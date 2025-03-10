У зв'язку з великим напливом переселенців зі східної частини України актуальність оренди квартир у Львові зростає.

В середньому оренда квартир у Львові коштує близько 17 тисяч гривень, але на ринку можна знайти й пропозиції з однокімнатними квартирами від 5 тисяч, повідомляє Politeka.net.

Такі висновки можна зробити, виходячи з оголошень, що були розміщені на порталі OLX.ua.

У Львові є кілька варіантів оренди квартир за ціною до 5 тисяч гривень на місяць, хоча таких оголошень не дуже багато. Оренда квартир у Львові виглядає наступним чином:

За 4 тисячі гривень можна орендувати однокімнатну квартиру у Франківському районі. Відстань до центру міста — 15 хвилин пішки, площа квартири — 40 м². Квартира обладнана меблями та побутовою технікою. Ціна вказана для однієї людини, але можуть проживати й кілька осіб.

Ще за 4 тисячі гривень можна взяти в оренду квартиру у Львові у Франківському районі з пічним опаленням та лічильниками. До того ж є прибудинкова територія.

За ці ж гроші пропонують кімнату у Шевченківському районі (19,4 м²). Це окрема кімната без господаря, з окремим туалетом і умивальником, але спільною ванною та кухнею.

Оренда квартири у Львові в царському будинку на 25 м² у Шевченківському районі коштує 4,3 тисячі гривень. До центру — 10 хвилин пішки. Помешкання з косметичним ремонтом, меблями та побутовою технікою. Власник не хоче здавати квартиру людям з котами і віддає перевагу орендарям без дітей.

У Сихівському районі за 4,5 тисячі гривень можна орендувати квартиру готельного типу площею 25 м². У помешканні є ремонт і меблі, але відсутня класична кухня — на рецепції доступні лише мікрохвильова піч, холодильник і пральна машина. Орендарем бачать лише чоловіка.

У Шевченківському районі є оренда квартир у Львові за 5 тисяч. Квартира потребує ремонту, але стан житловий. У квартирі немає спального місця, холодильника та пральної машини, однак їх можна придбати за рахунок орендної плати.

Також за 5 тисяч гривень пропонують варіанти з косметичним ремонтом та усім необхідним для комфортного проживання.

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