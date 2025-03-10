В связи с большим наплывом переселенцев с восточной части Украины, актуальность аренды квартир во Львове растет.

В среднем аренда квартир во Львове стоит около 17 тысяч гривен, но на рынке можно найти предложения с однокомнатными квартирами от 5 тысяч, сообщает Politeka.net.

Такие выводы можно сделать исходя из объявлений, размещенных на портале OLX.ua.

Во Львове несколько вариантов аренды квартир по цене до 5 тысяч гривен в месяц, хотя таких объявлений не очень много. Аренда квартир во Львове выглядит следующим образом:

За 4 тысячи гривен можно арендовать однокомнатную квартиру во Франковском районе. Расстояние до центра города – 15 минут пешком, площадь квартиры – 40 м². Квартира оборудована мебелью и бытовой техникой. Цена указана для одного человека, но могут проживать и несколько человек.

Еще за 4 тысячи гривен можно взять в аренду квартиру во Львове во Франковском районе с печным отоплением и счетчиками. К тому же есть придомовая территория.

За эти деньги предлагают комнату в Шевченковском районе (19,4 м²). Это отдельная комната без хозяина с отдельным туалетом и умывальником, но общей ванной и кухней.

Аренда квартиры во Львове в царском доме на 25 м² в Шевченковском районе стоит 4,3 тысяч гривен. До центра – 10 минут пешком. Апартаменты с косметическим ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Владелец не хочет сдавать квартиру людям с котами и предпочитает арендаторов без детей.

В Сыхивском районе за 4,5 тысяч гривен можно арендовать квартиру гостиничного типа площадью 25 м². В помещении есть ремонт и мебель, но отсутствует классическая кухня – на рецепции доступны только микроволновка, холодильник и стиральная машина. Арендатором видят только мужчину.

В Шевченковском районе есть аренда квартир во Львове за 5 тысяч. Квартира нуждается в ремонте, но состояние жилое. В квартире нет спального места, холодильника и стиральной машины, но их можно приобрести за счет арендной платы.

Также за 5 тысяч гривен предлагают варианты с косметическим ремонтом и всем необходимым для комфортного проживания.

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