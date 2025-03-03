Прогноз погоди у Львові на тиждень підтверджує, що весна набирає обертів.

Наступного тижня у Львові відбудеться поступове потепління, а вже з п'ятниці температура повітря сягне весняних +16°C, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.ua.

Понеділок, 3 березня

Ранок і день у Львові будуть хмарними, а ближче до вечора небо проясниться. У нічний час можливий незначний сніг, проте вдень опади не передбачаються. Температура коливатиметься від -1°C до +5°C.

Вівторок, 4 березня

Погода у Львові стане теплішою: вранці буде похмуро, але вдень очікуються прояснення. Температурні показники зростуть до +8°C. Історично цей день супроводжувався вітрами, які могли передбачати характер майбутньої весни, повідомляє Політека.

Середа, 5 березня

Синоптики прогнозують стабільне підвищення температури – до +12°C. Вранці та ввечері буде похмуро, однак вдень можливі короткочасні прояснення. Опадів не прогнозується. У цей період традиційно починається поступове руйнування снігового покриву, що символізує наближення весни.

Четвер, 6 березня

Температура у Львові варіюється від +2°C до +13°C. Небо залишатиметься здебільшого хмарним, із незначним проясненням вдень. Саме в цей час відзначають перші весняні відлиги, а природа починає активний рух соків у деревах.

П'ятниця, субота, неділя – 7-9 березня

Кульмінацією потепління стане п'ятниця: Львівській прогноз погоди обіцяє сонячний день, температура сягне рекордних +16°C. Лише вечері на небі з'являться хмари.

У суботу, попри збереження теплої погоди, небо буде вкрите хмарами. У народі цей період вважався можливим для короткочасного повернення холодів, хоча цього року погода у Львові свідчить про впевнене наближення весни.

Неділя також буде хмарною, без опадів. У давнину вважалося, що саме цей день міг передбачити погоду на квітень: сніг означав його холодний характер, а чисте небо – тепле продовження весни.

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