На следующей неделе во Львове состоится постепенное потепление, а уже с пятницы температура воздуха достигнет весенних +16°C, сообщает Politeka.net .
Об этом сообщает сайт Sinoptik.ua .
Понедельник, 3 марта
Утро и день во Львове будут облачными, а к вечеру небо прояснится. В ночные часы возможен небольшой снег, однако днем осадки не предполагаются. Температура будет колебаться от -1 до +5°C.
Вторник, 4 марта
Погода во Львове станет теплее: утром будет пасмурно, но днем ожидаются прояснения. Температурные показатели увеличатся до +8°C. Исторически этот день сопровождался ветрами, которые могли предусматривать характер предстоящей весны, сообщает Политика.
Среда, 5 марта
Синоптики прогнозируют стабильное повышение температуры до +12°C. Утром и вечером будет пасмурно, однако днем возможны кратковременные прояснения. Осадков не прогнозируется. В этот период обычно начинается постепенное разрушение снежного покрова, что символизирует приближение весны.
Четверг, 6 марта
Температура во Львове варьируется от +2 до +13°C. Небо будет облачным, с незначительным прояснением днем. Именно в это время отмечают первые весенние оттепели, а природа начинает активное движение соков в деревьях.
Пятница, суббота, воскресенье – 7-9 марта
Кульминацией потепления станет пятница: Львовский прогноз погоды обещает солнечный день, температура достигнет рекордных +16°C. Лишь ужины на небе появятся облака.
В субботу, несмотря на сохранение теплой погоды, небо будет покрыто облаками. В народе этот период считался возможным для кратковременного возвращения холодов, хотя в этом году во Львове свидетельствует об уверенном приближении весны.
Воскресенье также будет облачным, без осадков. В старину считалось, что именно этот день мог предсказать погоду на апрель: снег означал его холодный характер, а чистое небо – теплое продолжение весны.
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