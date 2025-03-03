Прогноз погоды во Львове на неделю подтверждает, что весна набирает обороты.

На следующей неделе во Львове состоится постепенное потепление, а уже с пятницы температура воздуха достигнет весенних +16°C, сообщает Politeka.net .

Об этом сообщает сайт Sinoptik.ua .

Понедельник, 3 марта

Утро и день во Львове будут облачными, а к вечеру небо прояснится. В ночные часы возможен небольшой снег, однако днем ​​осадки не предполагаются. Температура будет колебаться от -1 до +5°C.

Вторник, 4 марта

Погода во Львове станет теплее: утром будет пасмурно, но днем ​​ожидаются прояснения. Температурные показатели увеличатся до +8°C. Исторически этот день сопровождался ветрами, которые могли предусматривать характер предстоящей весны, сообщает Политика.

Среда, 5 марта

Синоптики прогнозируют стабильное повышение температуры до +12°C. Утром и вечером будет пасмурно, однако днем ​​возможны кратковременные прояснения. Осадков не прогнозируется. В этот период обычно начинается постепенное разрушение снежного покрова, что символизирует приближение весны.

Четверг, 6 марта

Температура во Львове варьируется от +2 до +13°C. Небо будет облачным, с незначительным прояснением днем. Именно в это время отмечают первые весенние оттепели, а природа начинает активное движение соков в деревьях.

Пятница, суббота, воскресенье – 7-9 марта

Кульминацией потепления станет пятница: Львовский прогноз погоды обещает солнечный день, температура достигнет рекордных +16°C. Лишь ужины на небе появятся облака.

В субботу, несмотря на сохранение теплой погоды, небо будет покрыто облаками. В народе этот период считался возможным для кратковременного возвращения холодов, хотя в этом году во Львове свидетельствует об уверенном приближении весны.

Воскресенье также будет облачным, без осадков. В старину считалось, что именно этот день мог предсказать погоду на апрель: снег означал его холодный характер, а чистое небо – теплое продолжение весны.

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