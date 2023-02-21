Журналісти побували у місті Звягель Житомирської області, де народився і мешкав до 19 років головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Тут, як повідомляється, багато військових частин, тому так і кажуть: «місто військових».

«Хоч із ким почни розмову, обов'язково в родині син, зять, сват — військовий. От і Залужний із такої — батько офіцер», - йдетсья у коментарі до кадрів, опублікованіх на сторінці hromadske в Інстаграм.

Зазначається, що з-поміж 11 міських шкіл батьки обрали для Валерія не елітну, для дітей військових, де навчання відбувалося російською, а звичайнісіньку школу для дітей робітників і залізничників.

Вона знаходилась у районі, де мешкала родина, між машинобудівним заводом і вокзалом. Там касиркою працювала мама Валерія.

Нагадаємо, Валеерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року. З дитинства мріяв стати військовим.

Валерій Залужний є представником українських вищих офіцерів, які ніколи не служили в радянській армії та не вчилися у її навчальних закладах, тому «совкова» військова модель для Залужного є зовсім чужою.

Він, як учасник бойових дій на сході України, позитивно ставиться до оновлення особового складу молодими людьми та відходу від радянських практик. Одним з його перших кроків на посаді був дозвіл військовим на фронті відкривати вогонь у відповідь по окупантах без узгодження з вищим керівництвом і позбавлення необхідності військовим заповнювати зайві документи.

«Я звертаюся до командирів - бережіть особовий склад! Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці! Людське життя - наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу», - наголошував Залужний, звертаючись до командирів.

Нагадаємо, Валерій Залужний розповів українцям про трагедію.

Крім того, Politeka.net писала, що в Україні село перейменували на честь Залужного.

Також повідомлялось, що Залужний розповів історію жінки, яка надихає.