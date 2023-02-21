Журналисты побывали в городе Звягель Житомирской области, где родился и жил до 19 лет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Здесь, как сообщается, много воинских частей, потому так и говорят: «город военных».

«Хоть с кем начни разговор, обязательно в семье сын, зять, сват — военный. Вот и Залужный из такой — отец офицер», - говорится в комментарии к кадрам, опубликованным на странице hromadske в Инстаграм.

Отмечается, что из 11 городских школ родители выбрали для Валерия не элитную, для детей военных, где обучение проходило на русском, а самую обычную школу для детей рабочих и железнодорожников.

Она находилась в районе, где жила семья, между машиностроительным заводом и вокзалом. Там кассиршей работала мама Валерия.

Напомним, Валеерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973 года. С детства мечтал стать военным.

Валерий Залужный является представителем украинских высших офицеров, которые никогда не служили в советской армии и не учились в ее учебных заведениях, поэтому «совковая» военная модель для Залужного совсем чужда.

Он как участник боевых действий на востоке Украины положительно относится к обновлению личного состава молодыми людьми и уходу от советских практик. Одним из его первых шагов в должности было разрешение военным на фронте открывать ответный огонь по оккупантам без согласования с высшим руководством и лишения необходимости военным заполнять лишние документы.

«Я обращаюсь к командирам – берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке! Человеческая жизнь – наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления» , - отмечал Залужный, обращаясь к командирам.

Напомним, Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Украине село переименовали в честь Залужного.

Также сообщалось, что Залужный рассказал историю женщины, которая вдохновляет.