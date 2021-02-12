У Львові та області розшукується зниклий чоловіка

Про це повідомляє "Варта1".

Тертицький Анатолій Володимирович 10.02.1992 р.н. пропав два дні тому після сварки з дружиною.

10 лютого він вийшов з дому і попрямував на залізничний вокзал. Відомо, що чоловік придбав квиток на Київ на 11.02.2021 на 1:30 год, однак на поїзд не встиг.

Повторно квиток не міг купити, оскільки йому не вистачило коштів.

Також відомо, що Анатолій збирався відправитися в Чернігівську область.

Він був одягнений в чорний светр з капюшоном, чорні штани спортивні з жовтими смужками, чорна куртка шкіряна, чорна сумка дорожня. При собі мав мобільний телефон, який зараз вимкнений.

Якщо вам відомо про місцеперебування зниклого, повідомте на "102" або на номер 0988718989.

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