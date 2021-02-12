Во Львове и области разыскивается пропавший мужчину
Об этом сообщает "Варта1".
Тертицкий Анатолий Владимирович 10.02.1992 г. р. пропал два дня назад после ссоры с женой.
10 февраля он вышел из дома и направился на железнодорожный вокзал. Известно, что мужчина приобрел билет на Киев на 11.02.2021 на 1:30 ч, однако на поезд не успел.
Повторно билет не мог купить, поскольку ему не хватило средств.
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Также известно, что Анатолий собирался отправиться в Черниговскую область.
Он был одет в черный свитер с капюшоном, черные брюки спортивные с желтыми полосками, черная куртка кожаная, черная сумка дорожная. При себе имел мобильный телефон, который в настоящее время выключен.
Если вам известно о местонахождении пропавшего, сообщите на "102" или на номер 0988718989.
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