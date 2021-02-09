На Львівщині загинув чоловік після вибуху в будинку
Як передає Politeka.net, подробиці події розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Все сталося посеред білого дня: 50-річний українець закінчував ремонт у будинку, але прогримів вибух.
Один із сусідів чоловіка розповів, що рятувальники ліквідували пожежу протягом п'яти годин. Господаря будинку виявили вже мертвим.
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Загиблий-місцевий підприємець, який торгував побутовою технікою, ймовірно, саме вона його вбила-припускають в поліції. Причиною вибуху могла стати детонація фреону, оскільки в будинку було виявлено дуже багато побутової техніки, а саме холодильників.
Також слідство не виключає версію вибуху газового балона.
Місцеві жителі розповідають, що це вже не перша трагедія, яка сталася в цьому будинку: три роки тому тут же задихнулася Дружина Михайла, а його самого ледь врятували лікарі.
Трагічні випадки відбувалися і у попередніх мешканців. Люди кажуть, що будинок в 1960 роках побудували на місці кладовища.
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