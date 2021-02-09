На Львовщине погиб мужчина после взрыва в доме

Как передает Politeka.net, подробности происшествия рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Все произошло посреди бела дня: 50-летний украинец заканчивал ремонт в доме, но прогремел взрыв.

Один из соседей мужчины рассказал, что спасатели ликвидировали пожар на протяжении пяти часов. Хозяина дома обнаружили уже мертвым.

Погибший - местный предприниматель, торговавший бытовой техникой, вероятно, именно она его убила — предполагают в полиции. Причиной взрыва могла стать детонация фреона, поскольку в доме было обнаружено очень много бытовой техники, а именно холодильников.

Также следствие не исключает версию взрыва газового баллона.

Местные жители рассказывают, что это уже не первая трагедия, которая произошла в этом доме: три года назад здесь же задохнулась жена Михаила, а его самого едва спасли врачи.

Трагические случаи происходили и у предыдущих жильцов. Люди говорят, что дом в 1960 годах построили на месте кладбища.

Ранее мы рассказывали, что на Львовщине произошел взрыв в церкви.



В результате взрыва получил ожоги лица мужчина, 1958 года рождения. Было спасено здание часовни, но были повреждены остальные части храма.