Аферисти нажилися на довірливих пенсіонерах на Львівщині

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій Національної поліції області.

За даними правоохоронців, шахраї виманили у двох пенсіонерок близько 80 тисяч гривень.

Схема досить проста, але дієва: невідомий представляється працівником поліції і повідомляє, що її син скоїв ДТП, в результаті якого загинула жінка, а сам потрапив до лікарні, тому йому потрібні кошти на лікування в сумі 100 000 гривень.



"Через деякий час в квартиру пенсіонерки прийшов невідомий з медичною маскою на обличчі, якому жінка передала всі свої заощадження - 30 тисяч гривень", - повідомили в поліції.

Ще одна жінка втратила 35 тисяч гривень і 600 доларів США.

"Невідомі вимагали у пенсіонерки гроші на лікування сестри, яка потрапила в ДТП і терміново потребує допомоги", - розповіли правоохоронці.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження. Співробітники територіальних підрозділів поліції вживають усіх заходів для встановлення осіб, причетних до шахрайства.

Правоохоронці попереджають, що якщо до вас звернулися від імені поліцейських і вимагають гроші на лікування родичів, які скоїли або потрапили в ДТП, негайно телефонуйте на лінію 102.





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