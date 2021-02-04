Аферисты нажились на доверчивых пенсионерах на Львовщине

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции области.

По данным правоохранителей, мошенники выманили у двух пенсионерок около 80 тысяч гривен.

Схема довольно проста, но действенная: неизвестный представляется работником полиции и сообщает, что ее сын совершил ДТП, в результате которого погибла женщина, а сам попал в больницу, поэтому ему нужны средства на лечение в сумме 100 000 гривен.

"Через некоторое время в квартиру пенсионерки пришел неизвестный с медицинской маской на лице, которому женщина передала все свои сбережения - 30 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Еще одна женщина лишилась 35 тысяч гривен и 600 долларов США.

"Неизвестные вымогали у пенсионерки деньги на лечение сестры, которая попала в ДТП и срочно нуждается в помощи", - рассказали правоохранители.

По этим фактам начаты уголовные производства. Сотрудники территориальных подразделений полиции принимают все меры для установления лиц, причастных к мошенничеству.

Правоохранители предупреждают, что если к вам обратились от имени полицейских и требуют деньги на лечение родственников, которые совершили или попали в ДТП, немедленно звоните на линию 102.





Напомним, украинцам вешают долги в десятки тысяч и блокируют счета, кому нужно поспешить.

Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.

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