Чоловік знущався з хворої матері-пенсіонерки

Як передає Politeka.net, подробиці кричущого інциденту на Львівщині розповіли у сюжеті "Надзвичайних новин" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



Тортури над прикутою до ліжка пенсіонеркою, тривали понад рік, поки бідна не загинула від побоїв.

Тіло жертви виявила жінка, яка приходила за нею доглядати.

На ньому не було живого місця після побоїв сина.

81-річна пенсіонерка дбала про сина до того, як перестала ходити: купувала йому продукти, готувала, прала його речі, але чоловік не відповідав взаємністю. Він кричав на неї і бив. Під час чергового конфлікту він забив матір до смерті.

У поліції розповіли, що чоловік душив матір і обливав її холодною водою, а щоб сусіди не чули криків пенсіонерки нелюд включав музику. Жінка вмирала протягом двох днів.

Лише після її смерті 51-річний чоловік звернувся за допомогою.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує в'язниця.

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