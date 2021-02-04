Мужчина издевался над собственной больной матерью-пенсионеркой
Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента на Львовщине рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Пытки над прикованной к кровати пенсионеркой, продолжались более года, пока бедная не погибла от побоев.
Тело жертвы обнаружила женщина, которая приходила за ней ухаживать.
На нем не было живого места после побоев сына.
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81-летняя пенсионерка заботилась о сыне до того, как престала ходить: покупала ему продукты, готовила, стирала его вещи, но мужчина не отвечал взаимностью. Он кричал на нее и бил. Во время очередного конфликта он забил мать до смерти.
В полиции рассказали, что мужчина душил мать и обливал ее холодной водой, а чтобы соседи не слышали криков пенсионерки изверг включал музыку. Женщина умирала в течение двух дней.
Лишь после ее смерти 51-летний мужчина обратился за помощью.
Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит тюрьма.
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