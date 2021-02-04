Мужчина издевался над собственной больной матерью-пенсионеркой

Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента на Львовщине рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Пытки над прикованной к кровати пенсионеркой, продолжались более года, пока бедная не погибла от побоев.

Тело жертвы обнаружила женщина, которая приходила за ней ухаживать.

На нем не было живого места после побоев сына.

81-летняя пенсионерка заботилась о сыне до того, как престала ходить: покупала ему продукты, готовила, стирала его вещи, но мужчина не отвечал взаимностью. Он кричал на нее и бил. Во время очередного конфликта он забил мать до смерти.

В полиции рассказали, что мужчина душил мать и обливал ее холодной водой, а чтобы соседи не слышали криков пенсионерки изверг включал музыку. Женщина умирала в течение двух дней.

Лишь после ее смерти 51-летний мужчина обратился за помощью.

Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит тюрьма.

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