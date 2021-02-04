Мужчина издевался над собственной больной матерью-пенсионеркой

Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента на Львовщине рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Пытки над прикованной к кровати пенсионеркой, продолжались более года, пока бедная не погибла от побоев.

Тело жертвы обнаружила женщина, которая приходила за ней ухаживать.

На нем не было живого места после побоев сына.

Популярные статьи сейчас

В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."

"Холостячка" Мишина и Эллерт с детьми срочно покидают Украину, встряли в неприятность: "Это уже конец..."

Печальная Могилевская поделилась своей болью, которую ничем не унять: "Светлая память..."

Дантес засветил постельные утехи с изголодавшейся Дорофеевой, с такой не заскучаешь: "Ночная охота..."

Внезапно ушел из жизни актер "Моей прекрасной няни", подробности трагедии: "Последние месяцы..."
Показать еще

81-летняя пенсионерка заботилась о сыне до того, как престала ходить: покупала ему продукты, готовила, стирала его вещи, но мужчина не отвечал взаимностью. Он кричал на нее и бил. Во время очередного конфликта он забил мать до смерти.

В полиции рассказали, что мужчина душил мать и обливал ее холодной водой, а чтобы соседи не слышали криков пенсионерки изверг включал музыку. Женщина умирала в течение двух дней.

Лишь после ее смерти 51-летний мужчина обратился за помощью.

Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит тюрьма.

Напомним, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов: "без мамы осталось четверо детей", детали трагедии.

Как сообщала Politeka, пациент зверски избил беременную женщину-врача, видео.

Также Politeka писала, что из-за застолья в роддоме оборвались жизни матери и младенца.