Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Інцидент стався рано вранці, 25 січня, в приватному будинку по вул.Брюховицька.
Згідно з даними, будинок, в якому сталася НП, був обладнаний ПГ - 4 і двофункціональним котлом і зараз припинена подача газу на будинок.
Обставини події встановлюються.
Варто зазначити, що останнім часом в області та місті почастішали подібні випадки.
Раніше ми повідомляли, що 21 січня в одній з львівських квартир знайшли тіла двох людей без ознак життя.
За попередніми даними, пара отруїлася чадним газом.
"Загинули 22-річний чоловік і 19-річна жінка. Чоловік жив у м. Турка, а жінка - у Львові. Вони разом знімали квартиру на вул. Городоцькій", - повідомили в міськраді.
Нагадаємо, що в Одесі не всі школи пішли на дистанційку після канікул, відомо де.
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