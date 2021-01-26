

Інцидент стався рано вранці, 25 січня, в приватному будинку по вул.Брюховицька.

"Дві людини 1984 і 1985 років народження від госпіталізації відмовилися. У стані середнього ступеня тяжкості до МДКЛ М. Львова госпіталізовані діти 2006, 2010, 2016 року народження", - йдеться в повідомленні.Згідно з даними, будинок, в якому сталася НП, був обладнаний ПГ - 4 і двофункціональним котлом і зараз припинена подача газу на будинок.Обставини події встановлюються.

Варто зазначити, що останнім часом в області та місті почастішали подібні випадки.



Раніше ми повідомляли, що 21 січня в одній з львівських квартир знайшли тіла двох людей без ознак життя.





За попередніми даними, пара отруїлася чадним газом.



"Загинули 22-річний чоловік і 19-річна жінка. Чоловік жив у м. Турка, а жінка - у Львові. Вони разом знімали квартиру на вул. Городоцькій", - повідомили в міськраді.

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