Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке департамента гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Инцидент произошел рано утром, 25 января, в частном доме по ул. Брюховицькая.
Согласно данным, дом, в котором произошло ЧП, был оборудован ПГ-4 и двухфункциональным котлом и сейчас прекращена подача газа на дом.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Стоит отметить, что в последнее время в области и городе участились подобные случаи.
Ранее мы сообщали, что 21 января в одной из львовских квартир нашли тела двух людей без признаков жизни.
По предварительным данным, пара отравилась угарным газом.
"Погибли 22-летний мужчина и 19-летняя женщина. Мужчина жил в г. Турка, а женщина - в г.Львове. Они вместе снимали квартиру на ул. Городоцкой", - сообщили в горсовете.
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