

Инцидент произошел рано утром, 25 января, в частном доме по ул. Брюховицькая.

"Два человека 1984 и 1985 годов рождения от госпитализации отказались. В состоянии средней степени тяжести до МДКЛ м. Львова госпитализированы дети 2006, 2010, 2016 года рождения", - говорится в сообщении.Согласно данным, дом, в котором произошло ЧП, был оборудован ПГ-4 и двухфункциональным котлом и сейчас прекращена подача газа на дом.Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стоит отметить, что в последнее время в области и городе участились подобные случаи.



Ранее мы сообщали, что 21 января в одной из львовских квартир нашли тела двух людей без признаков жизни.



По предварительным данным, пара отравилась угарным газом.



"Погибли 22-летний мужчина и 19-летняя женщина. Мужчина жил в г. Турка, а женщина - в г.Львове. Они вместе снимали квартиру на ул. Городоцкой", - сообщили в горсовете.

Напомним, что в Одессе не все школы ушли на дистанционку после каникул, известно где.

Как писала Politeka, в Одессе начался жесткий локдаун, кадры: "теперь голову не помоешь".

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