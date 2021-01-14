У Львівській області закрили справу проти вчительки, яка побила учня посеред уроку



Подробиці із засідання суду повідомляє "ZAXID.NET"



Під час засідання суду педагог свою провину визнала. За її словами, над нею взяли гору емоції.



"Не бажала така наслідок, дати тільки рознявши і врегулювавши конфлікт між дітьми. Впродовж двадцять лет педагогічного стажу в школа така ситуація трапитися вперше", - зазначила вчителька.

Після інциденту вона просила вибачення у батьків шестикласника, і написала заяву на звільнення.

Суддя в свою чергу обмежився усним зауваженням. Більше того, він зазначив, що правоохоронці мали б скласти адмінпротокол на батьків учня за те, що він погано висловлювався щодо педагога.



Нагадаємо, інцидент в Потелицької школа відбутися ще на початку грудня 2020 року. Тоді під час перерва 41-річна учителька український мови та література побачивши бійка кілька школяр і, як вона сама пояснивши в суд, спробувати вони рознявши.

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