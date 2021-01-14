Во Львовской области закрыли дело против учительницы, которая избила ученика посреди урока



Подробности из заседания суда сообщает "ZAXID.NET"



Во время заседания суда педагог свою вину признала. По ее словам, над ней взяли верх эмоции.



"Не желала таких последствий, хотела только разнять и урегулировать конфликт между детьми. В течение двадцати лет педагогического стажа в школе такая ситуация случилась впервые", - отметила учительница.

После инцидента она просила прощения у родителей шестиклассника, и написала заявление на увольнение.

Судья в свою очередь ограничился устным замечанием. Более того, он отметил, что правоохранители должны были бы составить админпротокол на родителей ученика за то, что он плохо высказывался в отношении педагога.



Напомним, инцидент в Потелицкой школе произошел еще в начале декабря 2020 года. Тогда во время перерыва 41-летняя учительница украинского языка и литературы увидела драку нескольких школьников и, как она сама объяснила в суде, попыталась их разнять.

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