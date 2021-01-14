На Рівненщині внаслідок ДТП загинули двоє братів зі Львова
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці поліції регіону.
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці поліції регіону.
Аварія сталася 14 січня на трасі «Київ-Чоп».
За даними правоохоронців, 31-річний львів'янин, який був за кермом «Audi А5», не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на металевий відбійник.
"В результаті водій легковика загинув на місці. Пасажиру авто - рідному брату-однолітку медики "швидкої" надавали допомогу на місці події, однак, життя його врятувати не вдалося.
Ще дві пасажирки, 27-річні мешканки Львова, доставлені в лікарню. Їх з різними неважкими травмами госпіталізували в нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні", - йдеться в повідомленні.
Слідчі вже досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей.
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Чоловік легковика загинув на місці, його дані ще встановлюються, а його 28-річну пасажирку з травмами госпіталізувала бригада швидкої допомоги.
Чоловік легковика загинув на місці, його дані ще встановлюються, а його 28-річну пасажирку з травмами госпіталізувала бригада швидкої допомоги.
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