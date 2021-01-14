За даними правоохоронців, 31-річний львів'янин, який був за кермом «Audi А5», не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на металевий відбійник.

"В результаті водій легковика загинув на місці. Пасажиру авто - рідному брату-однолітку медики "швидкої" надавали допомогу на місці події, однак, життя його врятувати не вдалося.

Ще дві пасажирки, 27-річні мешканки Львова, доставлені в лікарню. Їх з різними неважкими травмами госпіталізували в нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Слідчі вже досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей.