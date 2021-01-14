По данным правоохранителей, 31-летний львовянин, который был за рулем «Audi А5», не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожной обстановки и совершил наезд на металлический отбойник.

"В результате водитель легковушки погиб на месте. Пассажиру авто — родному брату-ровеснику медики «скорой» оказывали помощь на месте происшествия, однако, жизнь его спасти не удалось.

Еще две пассажирки, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Их с различными нетяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровенской центральной городской больницы", - говорится в сообщении.

Следователи уже досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель людей.