На Ровенщине в результате ДТП погибли двое братьев из Львова
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке полиции региона.
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке полиции региона.
Авария произошла 14 января на трассе «Киев-Чоп».
По данным правоохранителей, 31-летний львовянин, который был за рулем «Audi А5», не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожной обстановки и совершил наезд на металлический отбойник.
"В результате водитель легковушки погиб на месте. Пассажиру авто — родному брату-ровеснику медики «скорой» оказывали помощь на месте происшествия, однако, жизнь его спасти не удалось.
Еще две пассажирки, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Их с различными нетяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровенской центральной городской больницы", - говорится в сообщении.
Следователи уже досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель людей.
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Мужчина легковушки погиб на месте, его данные еще устанавливаются, а его 28-летнюю пассажирку с травмами госпитализировала бригада скорой помощи.
Мужчина легковушки погиб на месте, его данные еще устанавливаются, а его 28-летнюю пассажирку с травмами госпитализировала бригада скорой помощи.
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