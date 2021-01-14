На Ровенщине в результате ДТП погибли двое братьев из Львова

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке полиции региона.

Авария произошла 14 января на трассе «Киев-Чоп».

По данным правоохранителей, 31-летний львовянин, который был за рулем «Audi А5», не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожной обстановки и совершил наезд на металлический отбойник.

"В результате водитель легковушки погиб на месте. Пассажиру авто — родному брату-ровеснику медики «скорой» оказывали помощь на месте происшествия, однако, жизнь его спасти не удалось.
Еще две пассажирки, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Их с различными нетяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровенской центральной городской больницы", - говорится в сообщении.

Следователи уже досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель людей.
Ранее мы сообщали, что посреди заснеженной скользкой трассы Одесса-Киев иномарка столкнулась с грузовиком лоб в лоб.

Мужчина легковушки погиб на месте, его данные еще устанавливаются, а его 28-летнюю пассажирку с травмами госпитализировала бригада скорой помощи.

Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

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