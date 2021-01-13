У Львові орудують дівчата-злодії

Як передає Politeka.net, про це повідомила мешканка міста у Facebook.



"Шановні мешканці та гості міста Львова! Будьте уважні! Пишу цей пост для залучення вашої уваги. Сьогодні, о 12.10 ранку, ці малолітні злодії викрали у мене гаманець. На ходу!",- повідомила жінка.



Львів'янці вдалося сфотографувати та роздобути відеодоказ крадіжки, який вона надала правоохоронцям.

"Тепер буду пильно стежити за процесом розслідування моєї справи, а також закликаю приєднаються постами тих, хто також постраждав від дій цих недолюдей, щоб наші справа не спустилися як то кажуть «на гальмах». Тому що дуже дивує той факт, що про цих злодіїв, знають в центрі, практично всі працівники магазинів, готелів та й самі поліцейські, їх вже неодноразово затримували, а вони, чомусь знову і знову опиняються на волі", -поділилася постраждала.

У коментарях під постом львів'яни зазначили, що також перетиналися з нахабними злодійками.