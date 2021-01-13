Во Львове орудуют девушки-воры

Как передает Politeka.net, об это сообщила жительница города в Facebook.



"Уважаемые жители и гости города Львова! Будьте внимательны! Пишу этот пост для привлечения Вашего внимания. Сегодня, в 12.10 утра, эти малолетние воры похитили у меня кошелек. На ходу!", - сообщила женщина.



Львовянке удалось сфотографировать и раздобыть видеодоказательство кражи, который она предоставила правоохранителям.

"Теперь буду пристально следить за процессом расследования моего дела, а также призываю присоединятся постами тех, кто также пострадал от действий этих недочеловеков, чтобы наши дело не спустились как говорится «на тормозах». Потому что очень удивляет тот факт, что об этих ворах, знают в центре, практически все работники магазинов, гостиниц да и сами полицейские, их уже неоднократно задерживали, а они, почему-то снова и снова оказываются на свободе", - поделилась пострадавшая.

В коментариях под постом львовяне отметили, что также пересекались с наглыми воровками.