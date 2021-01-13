Во Львове орудуют девушки-воры
Как передает Politeka.net, об это сообщила жительница города в Facebook.
"Уважаемые жители и гости города Львова! Будьте внимательны! Пишу этот пост для привлечения Вашего внимания. Сегодня, в 12.10 утра, эти малолетние воры похитили у меня кошелек. На ходу!", - сообщила женщина.
Львовянке удалось сфотографировать и раздобыть видеодоказательство кражи, который она предоставила правоохранителям.
"Теперь буду пристально следить за процессом расследования моего дела, а также призываю присоединятся постами тех, кто также пострадал от действий этих недочеловеков, чтобы наши дело не спустились как говорится «на тормозах». Потому что очень удивляет тот факт, что об этих ворах, знают в центре, практически все работники магазинов, гостиниц да и сами полицейские, их уже неоднократно задерживали, а они, почему-то снова и снова оказываются на свободе", - поделилась пострадавшая.
Шальная Ольга Бузова выскочила на улицу без лифчика, хвастаясь лишними килограммами: "Не позорилась бы, как доска"
Кара небесная настигла Полякову, хвастающуюся роскошью на Мальдивах: "Не хочу расстраиваться, но..."
Отвергнутый "Холостячкой" Тригубенко признался, что у него сейчас с Мишиной и в своей проблеме: "Я не умею..."
Конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности: "Развернулась и ушла"
51-летняя Лопес в платье с декольте до пупка "выронила" бюст перед камерами: "Покоряйтесь богине"
В коментариях под постом львовяне отметили, что также пересекались с наглыми воровками.
Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.