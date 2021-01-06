Молоді люди розмалювали меморіал Небесної Сотні у Львові
Як передає Politeka.net, подробиці розповіли у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.
Інцидент стався 6 січня, близько 3 години ранку.
Поліцейським вдалося вчасно зупинити двох жителів Києва, які намагалися нанести графіті на підпірну стіну Меморіалу Небесної Сотні
"Патрульні 4 батальйону проїжджаючи біля меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні помітили двох осіб, які наносили графіті на підпірну стіну. Ними виявилися 20-річний молодий чоловік і 19-річна дівчина з Києва. У них стояли балончики з фарбою. Вони не заперечували свого вчинку", - йдеться в повідомленні.
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Поліцейські затримали зловмисників і доставили до відділку, де на них склали протокол.
Розмір штрафу визначатиме адміністративна комісія районної адміністрації.
А ось українці в мережі були обурені таким вчинком молодих людей, а багато хто і зовсім запропонували як покарати "художників".
"Штраф повинен бути таким, щоб вони більше ніколи в руки фарби не брали!", "Чому не показують "морди". Країна повинна знати своїх "героїв", "Який мотив?",- писали в мережі.
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