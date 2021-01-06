Молоді люди розмалювали меморіал Небесної Сотні у Львові

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.



Інцидент стався 6 січня, близько 3 години ранку.

Поліцейським вдалося вчасно зупинити двох жителів Києва, які намагалися нанести графіті на підпірну стіну Меморіалу Небесної Сотні

"Патрульні 4 батальйону проїжджаючи біля меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні помітили двох осіб, які наносили графіті на підпірну стіну. Ними виявилися 20-річний молодий чоловік і 19-річна дівчина з Києва. У них стояли балончики з фарбою. Вони не заперечували свого вчинку", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисників і доставили до відділку, де на них склали протокол.



Розмір штрафу визначатиме адміністративна комісія районної адміністрації.

А ось українці в мережі були обурені таким вчинком молодих людей, а багато хто і зовсім запропонували як покарати "художників".

"Штраф повинен бути таким, щоб вони більше ніколи в руки фарби не брали!", "Чому не показують "морди". Країна повинна знати своїх "героїв", "Який мотив?",- писали в мережі.

Нагадаємо, вандали облюбували порожнє метро в Харкові.

Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапила на відео.

Також Politeka писала, що у Харкові водій трамвая травмував пасажирів.