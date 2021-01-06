Молодые люди разрисовали Мемориал Небесной сотни во Львове

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Львовской области.



Инцидент произошел 6 января, около 3 часов утра.

Полицейским удалось вовремя остановить двух жителей Киева, которые пытались нанести граффити на подпорную стену Мемориала Небесной сотни

"Патрульные 4 батальона проезжая возле Мемориала памяти Героев Небесной сотни заметили двух человек, которые наносили граффити на подпорную стену. Ими оказались 20-летний молодой человек и 19-летняя девушка из Киева. У них стояли баллончики с краской. Они не отрицали своего поступка", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленников и доставили в участок, где на них составили протокол.



Размер штрафа будет определять административная комиссия районной администрации.

А вот украинцы в сети были возмущены таким поступком молодых людей, а многие и вовсе предложили как наказать "художников".

"Штраф должен быть таким, чтобы они больше никогда в руки краски не брали!", "Почему не показывают '"морды". Страна должна знать своих "героев", "Какой мотив?", - писали в сети.

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