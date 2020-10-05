Кандидат у мери міста Стрий Львівської області має російський паспорт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Zaxid.net.

Так, на Львівщині у кандидата від Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Бориса Юровича, який балотувався на посаду мера Стрия, виявили російський паспорт.

Політик особисто підтвердив, що отримав російський паспорт ще у 2012 році, але запевняє, що документ вже не є дійсним. Втім, у російських реєстрах цей паспорт досі значиться чинним.

Скріншоти російського паспорта кандидата на посаду голови Стрийської ОТГ оприлюднили у пабліку "Підслухано в Стрию".

Сам Юрович у коментарі журналістам зазначив, що у нього був російський паспорт, однак він вже не є дійсним. На інші питання 44-річний "свободівець" рознервувався та кинув слухавку.

Після цього на інші дзвінки журналістів вже відповіла жінка, яка представилась його дружиною, однак вона також відмовилась відповідати на уточнюючі питання.

Згодом на сторінці львівської "Свободи" повідомили, що Юрович зняв свою кандидатуру.

"Це рішення пов’язане з інформаційною кампанією, яку розгорнуто проти Юровича, зокрема звинуваченнями, що він є власником російського паспорта. За його словами, він не хоче нашкодити партії, тому вирішив не брати участі в місцевих виборах як кандидат", йдеться в повідомленні політсили.

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