У кандидата в мэры города Стрый Львовской области есть российский паспорт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Zaxid.net.

Так, на Львовщине у кандидата от Всеукраинского объединения "Свобода" Бориса Юровича, который баллотировался на должность мэра Стрыя, обнаружили российский паспорт.

Политик лично подтвердил, что получил российский паспорт еще в 2012 году, но уверяет, что документ уже не действителен. Впрочем, в российских реестрах этот паспорт до сих пор значится действующим.

Скриншоты российского паспорта кандидата на должность главы Стрыйской ОТГ обнародовали в паблике "Подслушано в Стрые".

Сам Юрович в комментарии журналистам отметил, что у него был российский паспорт, однако он уже не является действительным. На другие вопросы 44-летний "свободовец" разнервничался и бросил трубку.

После этого на другие звонки журналистов уже ответила женщина, которая представилась его женой, однако она также отказалась отвечать на уточняющие вопросы.

Позже на странице львовской "Свободы" сообщили, что Юрович снял свою кандидатуру.

"Это решение связано с информационной кампанией, которая развернута против Юровича, в частности обвинениями, что он является владельцем российского паспорта. По его словам, он не хочет навредить партии, поэтому решил не участвовать в местных выборах как кандидат", говорится в сообщении политсилы.

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