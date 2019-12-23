Мерія Львова планує звертатися до обласної влади з проханням вжити заходи, спрямовані на вакцинацію скажених тварин

Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

На сьогоднішній день у Львові зафіксовано третій випадок сказу тварин.

Враховуючи останній випадок сказу у дикої лисиці, яка минулого тижня окупувала двори приватного будинку у Личаківському районі міста, вжиті необхідні заходи. Зокрема, введені карантинні обмеження у 5-кілометровій зоні від місця її виявлення, та продовжено вакцинацію бездомних тварин.

Крім того фахівці провакцинують собак і кішок цього району.

Нещодавно ми писали, що у львівській багатоповерхівці на 12 поверсі під час ремонту стався вибух газу.

В результаті постраждала одна людина.

Як повідомили в прес-службі ДСНС Львівській області, вибух стався на вулиці Шевченка, близько 13:00. На фото очевидців помітно, що від потужного удару в квартирі вилетіли вікна та вхідні двері.

На місце події прибули пожежники, ДСНС, представники районної адміністрації.

За попередніми даними, в багатоповерхівці встановлювали газове обладнання. А витік газу стався через те, що майстер порушив правила безпеки. У нього обпалено обличчя, шия і руки.

Нагадаємо, дикі тварюки заселилися на балконі у львів'янина: страхітливі кадри.

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