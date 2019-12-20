Во Львове необычные жильцы поселились на одном из городских балконов

О том, что тысячи летучих мышей нашли себе уютный уголок вблизи человеческого жилья, стало известно со слов старшего научного сотрудника Института экологии Карпат Андрея-Тараса Башты.

На своей странице в соцсети Facebook ученый сообщил об удивительной находке: 1 тысячу 700 летучих мышей вида «вечерница дозорная». Для Украины такое количество этих рукокрылых на одном балконе – это рекорд.

С просьбой переселить непрошеных гостей с их балкона к ученым обратились жильцы квартиры.

К слову, медработники Львова и области 19 декабря вышли на акцию за свои трудовые права.

Они требовали достойных условий труда и увеличения заработной платы.

Началась акция возле памятника Тарасу Шевченко. Ее участники пришли в больничных халатах и шапочках. У многих были медицинские маски, на которых было написано: «Я не раб». Кроме того люди держали плакаты в которых озвучивали свои требования.

Они требуют от властей увеличить зарплаты: младшему медперсоналу – до 8000 грн, среднему медперсоналу – до 16000 грн, врачам – до 27000 грн.

Также должна возобновиться программа по обеспечению медиков жильем и вернуться долевая пенсия – после 25 лет медицинского стажа.

Кроме того, все надбавки - за категорию, стаж, сложность и напряженность, вредные условия - не отменять и начислять этаж окладов.

Напомним, ЧП в аэропорту Львова: подняты на ноги все спецслужбы, детали.

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