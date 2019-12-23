Мэрия Львова планирует обращаться к областной власти с просьбой принять меры, направленные на вакцинацию бешеных животных

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

На сегодняшний день во Львове зафиксировано третий случай бешенства животных.

Учитывая последний случай бешенства у дикой лисы, которая на прошлой неделе оккупировала дворы частного дома в Лычаковском районе города, приняты необходимые меры.

В частности, введены карантинные ограничения в 5-километровой зоне от места ее обнаружения, и продлен вакцинацию бездомных животных.

Кроме того специалисты провакцинують собак и кошек этого района.

Недавно мы писали, что во львовской многоэтажке на 12 этаже во время ремонта произошел взрыв газа.

В результате пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области, взрыв произошел на улице Шевченко, около 13:00. На фото очевидцев заметно, что от мощного удара в квартире вылетели окна и входные двери.

На место происшествия съехались пожарные, ГСЧС, представители районной администрации.

По предварительным данным, в многоэтажке устанавливали газовое оборудование. А утечка газа произошла из-за того, что мастер нарушил правила безопасности. У него обожжено лицо, шея и руки.

Напомним, дикие твари заселились на балконе у львовянина: пугающие кадры.

Как сообщала Politeka, бунт набирает обороты во Львове: люди массово выходят на улицы.

Также Politeka писала о том, что лицеисты со Львова и Луганска "остановили" конфликт на Донбассе мощным обращением.