Мэрия Львова планирует обращаться к областной власти с просьбой принять меры, направленные на вакцинацию бешеных животных
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
На сегодняшний день во Львове зафиксировано третий случай бешенства животных.
Учитывая последний случай бешенства у дикой лисы, которая на прошлой неделе оккупировала дворы частного дома в Лычаковском районе города, приняты необходимые меры.
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В частности, введены карантинные ограничения в 5-километровой зоне от места ее обнаружения, и продлен вакцинацию бездомных животных.
Кроме того специалисты провакцинують собак и кошек этого района.
Недавно мы писали, что во львовской многоэтажке на 12 этаже во время ремонта произошел взрыв газа.
В результате пострадал один человек.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области, взрыв произошел на улице Шевченко, около 13:00. На фото очевидцев заметно, что от мощного удара в квартире вылетели окна и входные двери.
На место происшествия съехались пожарные, ГСЧС, представители районной администрации.
По предварительным данным, в многоэтажке устанавливали газовое оборудование. А утечка газа произошла из-за того, что мастер нарушил правила безопасности. У него обожжено лицо, шея и руки.
Напомним, дикие твари заселились на балконе у львовянина: пугающие кадры.
Как сообщала Politeka, бунт набирает обороты во Львове: люди массово выходят на улицы.
Также Politeka писала о том, что лицеисты со Львова и Луганска "остановили" конфликт на Донбассе мощным обращением.