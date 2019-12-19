Медработники Львова и области 19 декабря вышли на акцию за свои трудовые права

Они требовали достойных условий труда и увеличения заработной платы.

Началась акция возле памятника Тарасу Шевченко. Ее участники пришли в больничных халатах и шапочках. У многих были медицинские маски, на которых было написано: «Я не раб». Кроме того люди держали плакаты в которых озвучивали свои требования.

Фото Павла Паламарчука

Они требуют от властей увеличить зарплаты: младшему медперсоналу – до 8000 грн, среднему медперсоналу – до 16000 грн, врачам – до 27000 грн.

Также должна возобновиться программа по обеспечению медиков жильем и вернуться долевая пенсия – после 25 лет медицинского стажа.

Кроме того, все надбавки - за категорию, стаж, сложность и напряженность, вредные условия - не отменять и начислять этаж окладов.

Недавно мы писали о том, что неизвестный житель города Запорожье со следами побоев на камеру извинился за поврежденный памятник "Возвращение воина АТО" в городе Дрогобыче Львовской области.

Видео опубликовал извинения в своем аккаунте в Twitter пользователь под ником Evhen.

На снятых кадрах молодой парень с разбитым до крови лицом признается в том, что повредил памятник в Дрогобыче, раскаивается в содеянном и становится на колени со словами "Слава Украине".

Официальных сообщений о повреждении памятника, который был открыт в Дрогобыче в 2016 году, не поступало. Неизвестно, когда именно было снято видео, но оно вызвало значительный резонанс.

Напомним, ЧП в аэропорту Львова: подняты на ноги все спецслужбы, детали.

Как сообщала Politeka, юный львовянин взял золото на чемпионате Украины, гордится вся страна.

Также Politeka писала о том, что лицеисты со Львова и Луганска "остановили" конфликт на Донбассе мощным обращением.