Мужчина обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины с целью получения пенсии во Львове, однако ему было отказано, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Франковского районного суда.

Отказ был основан на том, что в паспорте и трудовой книжке были выявлены расхождения в написании фамилии. Поскольку нельзя внести изменения в документе, ему пришлось подать заявление в суд для установления факта принадлежности правоустанавливающего документа.

Стоит отметить, что отказ в назначении пенсии во Львове был связан с отсутствием необходимого стажа, а именно — с несоответствием написания фамилии в паспорте и трудовой книжке, оформленной 17.07.1978 года. Это стало основанием для отказа в соответствии с статьей 26 Закона Украины "О общеобязательном государственном пенсионном страховании". В итоге мужчине не оставалось иного выбора, как подать иск к Пенсионному фонду Украины.

Иск был частично удовлетворен. Суд признал, что согласно паспорту, в документе от 17.07.1978 года, где фамилия указана в российском варианте, мужчина является той же личностью, к которой принадлежат оба документа.

"Суд установил, что данный факт имеет юридическое значение для заявителя, так как он непосредственно влияет на его права, интересы и обязанности, в том числе на учет стажа при назначении. В материалах дела отсутствуют доказательства, опровергающие обоснованность заявления об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа или противоречащие доводам", — говорится в материалах дела.

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