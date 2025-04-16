В 2025 году рынок аренды недвижимости во Львове демонстрирует уверенный рост цен, узнайте, сколько стоит снять жилье.

Как покупка, так и аренда жилья во Львове становятся все менее доступными по сравнению с предыдущими годами, передает Politeka.

Главный фактор — превышение спроса над предложением, что особенно ощущается как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке.

Стоимость аренды во Львове выросла существенно. Если ещё в 2021 году однокомнатную квартиру в новом доме можно было снять за 8 000–10 000 грн, то сегодня стартовый прайс — от 14 000 грн, а в популярных центральных районах может достигать 20 000 и выше.

Средняя ставка по городу составляет примерно 21 250 в месяц.

Основные факторы, влияющие на скорость сдачи :

Локация.

Квартиры, расположенные рядом с центром, транспортными узлами и деловыми кварталами, традиционно сдаются быстрее и дороже.

Современный ремонт. Наличие новой мебели и техники существенно повышает привлекательность жилья.

Безопасность и комфорт. Закрытые жилые комплексы с видеонаблюдением, охраной и парковками пользуются высоким спросом.

Количество комнат напрямую влияет на стоимость, однако разница между однокомнатной и двухкомнатной квартиры незначительная — разбег в цене часто составляет всего несколько тысяч гривен.

Это делает двухкомнатные особенно интересным вариантом для арендаторов.

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