Как покупка, так и аренда жилья во Львове становятся все менее доступными по сравнению с предыдущими годами, передает Politeka.
Главный фактор — превышение спроса над предложением, что особенно ощущается как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке.
Стоимость аренды во Львове выросла существенно. Если ещё в 2021 году однокомнатную квартиру в новом доме можно было снять за 8 000–10 000 грн, то сегодня стартовый прайс — от 14 000 грн, а в популярных центральных районах может достигать 20 000 и выше.
Средняя ставка по городу составляет примерно 21 250 в месяц.
Основные факторы, влияющие на скорость сдачи :
Локация.
Квартиры, расположенные рядом с центром, транспортными узлами и деловыми кварталами, традиционно сдаются быстрее и дороже.
Современный ремонт. Наличие новой мебели и техники существенно повышает привлекательность жилья.
Безопасность и комфорт. Закрытые жилые комплексы с видеонаблюдением, охраной и парковками пользуются высоким спросом.
Количество комнат напрямую влияет на стоимость, однако разница между однокомнатной и двухкомнатной квартиры незначительная — разбег в цене часто составляет всего несколько тысяч гривен.
Это делает двухкомнатные особенно интересным вариантом для арендаторов.
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