Подорожание консервов во Львове уже коснулось жителей, вынужденных искать более выгодные предложения.

По состоянию на 15 апреля 2025 г. зафиксировано подорожание консервов во Львове в различных торговых сетях, сообщает Politeka.

Согласно последним данным, заметнее всего выросли ценники на икру из кабачков, оливки, а также маринованные огурцы.

Так, икра из кабачков (440 г) в магазине Novus сейчас стоит 83,69 грн, тогда как средняя стоимость в марте составила 70,97. Рост за месяц - 12,72 . Резкое падение цены фиксировалось во второй половине марта (до 59,99), однако уже с начала апреля она стремительно вернулась к отметке выше 83 гривен.

Сахарная кукуруза (420 г) в настоящее время в среднем стоит 36,60 грн. Самые дешевые предложения – у Metro и Auchan по 34,60, самое дорогое – у Novus (40,59). По сравнению с мартом (36,33) ценник вырос несущественно — всего на 0,27.

Более ощутимое ценовое повышение коснулось маринованных огурцов Верес (500 г). Средний ценник на сегодня — 109,23 гривен, тогда как в марте она составляла 108,41.

Среди лидеров по росту цены - оливки "Иберика" зеленые без косточки (170 г). Их стоимость у Auchan за месяц выросла с 40,27 грн до 49,90, то есть почти на 10.

Шпроты "Аквамарин" в масле (150 г) прибавили в стоимости 3,60 гривны за последний месяц - с 84,30 в марте до 87,90 в апреле.

В целом подорожание консервов во Львове наблюдается во всех основных категориях, в том числе овощных, рыбных и деликатесных. Ценники возвращаются к максимумам, которые наблюдались в начале года, что может свидетельствовать о новом тренде к дальнейшему росту.

Для экономии следует сравнивать разные сети и следить за акционными предложениями.

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