Во время мобилизации во Львове мужчину наказали из-за отказа идти на службу.

По делу о мобилизации во Львове Шевченковский районный суд приговорил местного жителя к строгому наказанию за уклонение от службы после получения повестки, сообщает Politeka.

По материалам дела №466/5888/24, в августе 2023 года мужчина, признанный годным к военной службе, проигнорировал вызов в Территориальный центр комплектования.

Во время судебного заседания он отрицал вину, заявляя, что испытывает проблемы со здоровьем, не доверяет выводам военно-врачебной комиссии и боится за свою жизнь. Также обвиняемый отметил, что не хочет проходить службу в Вооруженных Силах Украины из-за страха и недоверия к работникам ТЦК.

Суд учел его объяснение и предоставил возможность повторно пройти ВЛК, однако мужчина этого не сделал. В результате его признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке. Это дело стало еще одним примером ответственности за отказ от мобилизации во Львове во время действия военного положения.

Суд подчеркнул, что избегание мобилизационного процесса без законных оснований является уголовным правонарушением, влекущим реальную ответственность.

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