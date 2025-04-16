Если вы в поисках бесплатного жилья для переселенцев во Львове, то выбрать можно из множества вариантов.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове доступно в нескольких локациях, где внутренне перемещенные лица могут получить временную крышу над головой, сообщает Politeka.

Такая помощь чрезвычайно важна для тех, кто вынужден покинуть дом из-за войны.

Один из вариантов – длительное проживание в отдельной комнате трехкомнатной квартиры, предназначенное для женщин в возрасте от 40 лет. Вместо этого нужно оказывать помощь в уходе за прикованным к постели человеком с инвалидностью, нуждающимся в постоянном надзоре. Основные требования – ответственность, уравновешенность и отсутствие вредных привычек. Связаться можно с Юрием по телефону: 067 673 29 48.

Еще одна возможность получить бесплатное жилье для переселенцев во Львове – обратиться в общежития Львовского национального университета имени Ивана Франко. Здесь можно получить временное размещение в студенческих комнатах, однако для уточнения свободных мест следует связаться с администрацией заведения.

Кроме того, в городе функционируют специализированные приюты, в частности для людей, нуждающихся в особом уходе. Один из таких – шелтер на улице Замарстыновской, 274. Дома здесь приспособлены для длительного или временного пребывания.

Следует помнить, что ситуация с доступностью мест постоянно меняется. Поэтому перед приездом следует обязательно позвонить по телефону и уточнить возможность поселения.

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