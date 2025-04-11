Чоловік звернувся до Головного управління ПФУ для того, щоб йому була призначена пенсія у Львові, проте йому було відмовлено, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Франківського районного суду.

Йому було відмовлено в призначенні, оскільки в його паспорті та трудовій книжці виявлені розбіжності щодо написання прізвища. Оскільки неможливо внести виправлення документу, для підтвердження стажу йому довелося звернутися з заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа.

Уточнимо пенсія в Львові чоловікові не призначилась через відсутність необхідного трудового стажу, зокрема, через невідповідність написання прізвища в його паспорті та трудовій книжці, виданій 17.07.1978 року, що є підставою для відмови згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Пенсіонеру нічого не лишалось, як звернтись з позовом на ПФУ.

Позов чоловіка був задоволений частково. Суд визнав, що відповідно до його паспорта, який у документі від 17.07.1978 року зазначений у російському варіанті, чоловік є тією ж самою особою, до якої належать обидва документи.

"Суд встановив, що цей факт має юридичне значення для заявника, оскільки він безпосередньо впливає на його права, інтереси та обов'язки, зокрема, щодо врахування стажу при призначенні. У матеріалах справи відсутні докази, які б спростовували обґрунтованість заяви про встановлення факту належності правовстановлюючого документа або суперечили б доводам, наведеним заявником", — зазначив суд.

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