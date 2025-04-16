Синоптики уже оприлрюднили прогноз погоды во Львове на 17 апреля и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 17 апреля обещает жителям города комфортный, хоть и преимущественно пасмурный день, сообщает Politeka.

Ясность на небе покажется только вечером, а все остальное время Львов будет в серой облачности. Температура воздуха ночью будет достигать +13°C, утром снизится до +10°C. Днем ожидается до +23°C, поэтому атмосфера будет способствовать прогулкам и отдыху.

Атмосферное давление остается стабильным, колеблется от 738 до 741 мм рт. ст. Влажность – от 91% ночью до 48% в дневные часы. Ветер будет слаб до умеренного — скорость до 4,1 м/с. Вероятность осадков минимальна, так что зонты не понадобятся.

Прогноз погоды в Киеве на 17 апреля также подтверждает хорошую тенденцию потепления.

По народному календарю, именно в эти сутки подает голос журавль, а также оживает сверчок — символы весны. В древности люди обращались к журавлям как к защитникам от злых духов. Наши предки приметили, что наши предки заметили, если в этот день погодная атмосфера хорошая, то и весна будет хорошей.

В прошлые годы в этот день фиксировали до +24 ° C (в 1956 году) и -4 ° C (в 2017). Итак, температура этих суток приблизит к рекорду 1956 года. Она будет стабильна и приятна.

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