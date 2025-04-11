Перевозчики призвали к повышению тарифов на проезд во Львове и подарки на рассмотрение городских властей новые цены

Частные перевозчики призвали к повышению тарифов на проезд во Львове в маршрутках и трамваях, аргументируя ростом расходов за последний год, сообщает Politeka.net.

Иван Велийко, председатель правления Львовской областной организации работодателей автомобильного транспорта "Укравтотранс-Львов", пояснил, что одной из причин инициативы стало существенное снижение пассажиропотока в городе в первом квартале 2025 года по сравнению с 2024 годом.

Это привело к уменьшению доходов предприятий. Он также отметил, что около 25% пассажиров пользуются пересадочными билетами, путешествуя по двум маршруткам по цене одного билета, и что им никто не компенсирует расходы на пересадки.

Перевозчики призвали к повышению тарифов на проезд во Львове до 16-17 гривен для пользователей ЛеоКарт (сейчас 13 гривен), до 20 грн при оплате банковской картой (теперь 15 грн) и до 30-50 гривен при наличной оплате (сейчас 25 грн). Они уже подали свои расчеты в городской совет, который будет принимать окончательное решение.

По подсчетам Велийко, по сравнению с первым кварталом 2024 года средний тариф снизился на около 3,5 грн., в то время как расходы предприятий выросли.

Генеральный директор концерна «Экопастранс» Игорь Самардак считает, что такая мера необходима, и отмечает, что этот вопрос должны инициировать не перевозчики, а городские власти. Он подчеркивает, что пересмотр цен должен производиться ежеквартально.

Источник.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в Укрзализныце сделали предупреждение.

Також Politeka написала, "Укрзалізниця" призначила рейси додаткових поїздів.

Как Politeka писала в "Укрзализныце" рассказали, что изменится с 20 марта.