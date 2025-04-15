З 1 квітня пенсія у Львові для працюючих пенсіонерів була автоматично перерахована, повідомляє Politeka.

Понад 34 тисячі осіб отримали збільшення своїх виплат, середнє зростання склало 231 гривню, за інформацією Головного управління Пенсійного фонду України Львівської області.

Автоматичний перерахунок охопив 34 600 працюючих пенсіонерів регіону. Для 26 100 осіб, які заробили більше стажу, виплата була збільшена на 231,80 грн. Ще 8 500 пенсіонерів, що мають не тільки стаж, а й певний рівень зарплати, отримали доплату на 432,69 гривні. Усі ці зміни були здійснені без необхідності подання додаткових звернень від громадян.

Ці перерахунки проводилися відповідно до нових умов для працюючих осіб пенсійного віку, які мали стаж після попереднього перерахунку не менше двох років або понад два роки, якщо сумарний страховий стаж становив більше 24 місяців. У результаті, пенсія у Львові була перерахована з урахуванням цих вимог для тих, хто продовжував свою працю після отримання попередніх виплат.

Отже, це рішення дозволило підвищити соціальний захист для працюючих осіб пенсійного віку у Львівській області, полегшуючи процес автоматичного перерахунку без необхідності додаткових дій від місцевих пенсіонерів.

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