Якщо ви в пошуках безкоштовного житла для переселенців у Львові, то обрати можна серед безлічі варіантів.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові доступне в декількох локаціях, де внутрішньо переміщені особи можуть отримати тимчасовий дах над головою, повідомляє Politeka.

Така допомога є надзвичайно важливою підтримкою для тих, хто змушений залишити дім через війну.

Один із варіантів — довготривале проживання в окремій кімнаті трикімнатної квартири, призначене для жінок віком від 40 років. Натомість потрібно надавати допомогу у догляді за прикутою до ліжка людиною з інвалідністю, яка потребує постійного нагляду. Основні вимоги — відповідальність, врівноваженість та відсутність шкідливих звичок. Зв’язатися можна з Юрієм за телефоном: 067 673 29 48.

Ще одна можливість отримати безкоштовне житло для переселенців у Львові — звернутися до гуртожитків Львівського національного університету імені Івана Франка. Тут можна отримати тимчасове розміщення у студентських кімнатах, однак для уточнення вільних місць слід зв’язатися безпосередньо з адміністрацією закладу.

Крім того, у місті функціонують спеціалізовані прихистки, зокрема для людей, які потребують особливого догляду. Один із таких — шелтер на вулиці Замарстинівській, 274. Домівки тут пристосовані для тривалого або тимчасового перебування.

Слід пам’ятати, що ситуація з доступністю місць змінюється постійно. Тому перед приїздом варто обов’язково зателефонувати й уточнити можливість поселення.

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