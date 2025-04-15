С 1 апреля пенсия во Львове для работающих пенсионеров автоматически перечислилась, сообщает Politeka.

Более 34 тысяч человек получили увеличение своих выплат, средний рост составил 231 гривну, по информации Главного управления Пенсионного фонда Украины Львовской области.

Автоматический перерасчет охватил 34 600 работающих пенсионеров региона. Для 26 100 человек, заработавших больше стажа, выплата была увеличена на 231,80 грн. Еще 8500 пенсионеров, имеющих не только стаж, но и определенный уровень зарплаты, получили доплату на 432,69 гривны. Все эти изменения были произведены без необходимости представления дополнительных обращений от граждан.

Эти перерасчеты проводились в соответствии с новыми условиями для работающих лиц пенсионного возраста, имевших стаж после предварительного перерасчета не менее двух лет или более двух лет, если суммарный страховой стаж составлял более 24 месяцев. В результате пенсия во Львове была перечислена с учетом этих требований для тех, кто продолжал свою работу после получения предварительных выплат.

Это решение позволило повысить социальную защиту для работающих лиц пенсионного возраста во Львовской области, облегчая процесс автоматического пересчета без необходимости дополнительных действий от местных пенсионеров.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.