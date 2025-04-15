Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 16 квітня і розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 16 квітня обіцяє змінюватися протягом доби, повідомляє Politeka.

Ніч буде прохолодною, з дрібним дощем, але до ранку ситуація зміниться – небо розпогодиться, і більшу частину дня буде без опадів. У нічні години температура в місті коливатиметься в межах +8°…+9°C, що вже дозволить відчути перші весняні ознаки. Однак ранком температура повітря підніметься до +13°C, і до обіду стовпчики термометрів досягнуть +20°C. Вдень температурні показники стабільно триматимуться на рівні +23°C, що є приємним для цього часу року. Увечері температура знизиться до +17°C.

За останні 130 років 16 квітня температура у місті коливалася від мінімальних -3°C у 1957 році до максимальних +22°C у 1952 році. Тобто цього разу показники перетнуть рекорд.

Вологість повітря, яка вночі досягала 95%, поступово зменшиться, і до вечора вона складе 64%. Вітер у Львові буде помірним – його швидкість змінюватиметься від 2,5 м/с у ранкові години до 5,7 м/с вдень, що дозволить відчувати легкий вітерець. Упродовж дня буде поступово знижуватися ймовірність опадів, і до вечора ймовірність дощу складе всього 2%, тому містяни зможуть насолоджуватися переважно сухим та теплим днем.

З народного прогнозу погоди, який супроводжує цей період, можна дізнатися, що наші пращури приділяли увагу льодовому покриттю на озерах. Якщо лід почне танути, це вважалося сигналом до того, що рік буде важким. У цей період садівники вже починають активні роботи на своїх ділянках, саджаючи груші, сливи, смородину та інші культури. Також вони приступають до обрізки дерев і кущів, що дозволяє стимулювати їх зростання та сприяє гарному врожаю.

Цей день буде важливим не лише для прогнозу погоди у Львові на 16 квітня, а й для традиційних весняних робіт у садівництві.

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