Під час мобілізації у Львові жінка діяла у змові з колишнім депутатом обласної ради та представниками військової адміністраці.

Мобілізація у Львові стала підґрунтям для кримінальної справи проти директорки дитячого садка, яка допомагала військовозобов'язаним незаконно виїжджати за кордон під виглядом волонтерів, повідомляє Politeka.

Як встановило слідство, жінка діяла у змові з колишнім депутатом обласної ради та представниками Львівської обласної військової адміністрації. Вони створили схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку уникати призову, оформлюючи їх як волонтерів псевдоблагодійного фонду.

Для цього директорка зверталася до Львівської ОВА з проханнями внести дані «волонтерів» до системи «Шлях». Після виїзду з України жоден з них не повернувся. Загалом через цю схему незаконно виїхали дев’ятеро українців.

У суді обвинувачена визнала свою провину та уклала угоду зі слідством. Окрім цього, вона добровільно переказала 60 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Галицький районний суд визнав її винною, однак замість реального терміну — п’яти років позбавлення волі — призначив один рік іспитового строку. Справи спільників обвинуваченої щодо махінацій у сфері мобілізації у Львові розглядатимуть окремо.

Цей випадок став черговим підтвердженням того, що спроби незаконних дій не залишаються поза увагою правоохоронців.

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